В Мурманске открывается выставка «Пограничники Арктики»

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В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Пограничники Арктики», приуроченной ко Дню пограничника.
В Мурманске открывается выставка «Пограничники Арктики»
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Об этом сообщает Nord-News.

Выставка организована совместно с погрануправлением ФСБ России по Западному арктическому району, обеспечивающим безопасность Российской Федерации в Арктике.

На экспозиции представлены фотографии, посвящённые пограничной службе с момента образования отряда сторожевых судов Мурманского губернского отдела ВЧК в декабре 1921 года и до настоящего времени.

Также представлены образцы формы пограничников разных периодов и современная форма арктических пограничников.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», на бульварах Москвы прошли выставки об истории Дня Победы.

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