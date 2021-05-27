В Мурманске открывается выставка «Пограничники Арктики»
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Об этом сообщает Nord-News.
Выставка организована совместно с погрануправлением ФСБ России по Западному арктическому району, обеспечивающим безопасность Российской Федерации в Арктике.
На экспозиции представлены фотографии, посвящённые пограничной службе с момента образования отряда сторожевых судов Мурманского губернского отдела ВЧК в декабре 1921 года и до настоящего времени.
Также представлены образцы формы пограничников разных периодов и современная форма арктических пограничников.
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