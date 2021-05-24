Гидрометцентр прогнозирует заморозки в Иркутской области и на Дальнем Востоке

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Иркутской области и в регионах Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки.

«Заметные заморозки уже были и сохранятся в Иркутской области до -6 °С. В конце мая это редко бывает. Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: и Якутия, и Хабаровский край, и Амурская область», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, ночная температура в регионах Дальнего Востока будет от до +4 °С, в отдельных областях столбики термометров опустятся ниже нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что период сильной жары с температурой до +37 °С продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.