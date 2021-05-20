Семён Альтов поделился воспоминаниями о Романе Карцеве

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Писатель-сатирик Семён Альтов поделился воспоминаниями об актёре Романе Карцеве.
Семён Альтов поделился воспоминаниями о Романе Карцеве
  • Роман Карцев / © РИА Новости

«Роман год играл в моём спектакле «Зал ожидания». Мы периодически встречались в Одессе, когда были «Юморины», на его юбилеях, он меня приглашал», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, Карцев был уникальным человеком, потрясающим комиком в высоком смысле этого слова.

Как отметил Альтов, именно Михаил Жванецкий, Виктор Ильченко и Роман Карцев начинали жанр абстрактного и абсурдного юмора.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.

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