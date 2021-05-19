В Эрмитаже открылась выставка живописи и скульптур из Национальной галереи Умбрии

В Эрмитаже открылась выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из Национальной галереи Умбрии».

Об этом сообщает ОТР.

Среди экспонатов — произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Выставка охватывает историю художественных школ Центральной Италии со второй половины XIII века до первой половины XV века.

«Экспозиция выстроена нами по хронологическому принципу», — заявила Ирина Артемьева, ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа.

Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.