В Эрмитаже открылась выставка живописи и скульптур из Национальной галереи Умбрии
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Об этом сообщает ОТР.
Среди экспонатов — произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Выставка охватывает историю художественных школ Центральной Италии со второй половины XIII века до первой половины XV века.
«Экспозиция выстроена нами по хронологическому принципу», — заявила Ирина Артемьева, ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа.
Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.