Спасатели предупредили о граде и усилении ветра до 27 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане. По прогнозу, днём 20 мая ожидается крупный град.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Местами возможны кратковременные дожди, грозы, шквалистые усиления ветра 18—23 м/с, локально до 25—27 м/с.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.