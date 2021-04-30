МЧС предупредило о грозе и ветре до 18 м/с в Москве

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Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 18 м/с в Москве в ближайший час и до утра субботы, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
МЧС предупредило о грозе и ветре до 18 м/с в Москве
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«По прогнозам синоптиков, в Москве в ближайший час с сохранением до 09:00 1 мая ожидается дождь, в отдельных районах гроза, местами усиление ветра с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано ездить медленнее, соблюдать дистанцию, избегать внезапных манёвров и парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя и порывистого ветра будет действовать в Москве до 1 мая.

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