В группе Anacondaz прокомментировали сообщения о проведении фестиваля «Нашествие»

Один из участников группы Anacondaz, Ортём (Артём Хорев), прокомментировал сообщение о проведении фестиваля «Нашествие».

«Поздравляю всех с тем, что фестиваль «Нашествие» всё-таки состоится. Это хорошая новость», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, то, что фестиваль переезжает в подмосковный Серпухов, хорошо, поскольку это ближе к Москве.

«Основная часть людей, как мне кажется, ездила на «Нашествие» из Москвы», — сказал музыкант.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.