В группе Anacondaz прокомментировали сообщения о проведении фестиваля «Нашествие»
- © artemkhorev
«Поздравляю всех с тем, что фестиваль «Нашествие» всё-таки состоится. Это хорошая новость», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, то, что фестиваль переезжает в подмосковный Серпухов, хорошо, поскольку это ближе к Москве.
«Основная часть людей, как мне кажется, ездила на «Нашествие» из Москвы», — сказал музыкант.
Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.
Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.