Диана Арбенина высказалась о переезде фестиваля «Нашествие» в Серпухов

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина высказалась о переезде фестиваля «Нашествие» в подмосковный Серпухов.

«Что касается Серпухова, который станет новым домом фестиваля «Нашествие»: я хочу пожелать людям, которые живут в Серпухове, терпения, выдержки. Мы будем вести себя хорошо», — заявила она в беседе с НСН.

Арбенина также призвала сделать так, чтобы лето 2021 года отличалось от лета 2020-го.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.