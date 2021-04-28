Музыкант Евгений Фёдоров прокомментировал переезд фестиваля «Нашествие» в Серпухов

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров прокомментировал переезд фестиваля «Нашествие» в подмосковный Серпухов.

«Всем известно, что даже простая перестановка мебели в жилище невероятно освежает атмосферу, позитивно влияет на настроение и способствует появлению новых идей. А тем более переезд», — заявил он в беседе с НСН.

Музыкант также пожелал фестивалю позвать молодёжь с новыми идеями, новым звуком и новым языком.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.