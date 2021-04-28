Музыкант Евгений Фёдоров прокомментировал переезд фестиваля «Нашествие» в Серпухов
- РИА Новости
«Всем известно, что даже простая перестановка мебели в жилище невероятно освежает атмосферу, позитивно влияет на настроение и способствует появлению новых идей. А тем более переезд», — заявил он в беседе с НСН.
Музыкант также пожелал фестивалю позвать молодёжь с новыми идеями, новым звуком и новым языком.
Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.
Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.