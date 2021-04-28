Спасатели предупредили об ухудшении погоды на юге Тюменской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 18 м/с.
«Возникает угроза возникновения природных пожаров, а также повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества, сельхозпостройки», — заявили в ведомстве.
Спасатели призвали население проявлять внимательность.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с газетой «Известия» рассказал о погоде в Центральной России в майские праздники.