Спасатели предупредили об ухудшении погоды на юге Тюменской области в четверг, 29 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 18 м/с.

«Возникает угроза возникновения природных пожаров, а также повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества, сельхозпостройки», — заявили в ведомстве.

Спасатели призвали население проявлять внимательность.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с газетой «Известия» рассказал о погоде в Центральной России в майские праздники.