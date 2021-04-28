Сын лётчика Девятаева оценил фильм Бекмамбетова о своём отце

Сын советского лётчика-истребителя Михаила Девятаева оценил фильм Тимура Бекмамбетова о своём отце.

В беседе с «Газетой.Ru» Александр Девятаев заявил, что для него эта картина значит очень многое.

«Ведь жизнь моего отца отразила чуть ли не весь этап нашей истории до 2002 года. Он был ровесником Октября, поэтому голодные годы, коллективизация 20-х — это про него; 30-е, авиация, аэроклуб — это про него. Затем он стал лётчиком и поднялся по социальной лестнице до немыслимых высот, как космонавт стал практически. Потом война, концлагерь — это отдельная громадная тема», — пояснил он.

По его словам, затем у отца была всенародная слава, когда он вводил «Ракету» на подводных крыльях, «Метеор».

Как отметил сын лётчика, Бекмамбетов сказал, что в фильме «Девятаев» ничего не будет сделано против воли семьи.

«Так оно и было. Только потребность работы над художественным фильмом привела к необходимости сделать две новые линии, которых не было в жизни отца совершенно. Поэтому те, кто знает биографию, легко поймут, что это придумка», — пояснил Девятаев.

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