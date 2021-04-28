Сын лётчика Девятаева оценил фильм Бекмамбетова о своём отце

Короткая ссылка
Сын советского лётчика-истребителя Михаила Девятаева оценил фильм Тимура Бекмамбетова о своём отце.
Сын лётчика Девятаева оценил фильм Бекмамбетова о своём отце
  • © sonypictures
  • vk.com

В беседе с «Газетой.Ru» Александр Девятаев заявил, что для него эта картина значит очень многое.

«Ведь жизнь моего отца отразила чуть ли не весь этап нашей истории до 2002 года. Он был ровесником Октября, поэтому голодные годы, коллективизация 20-х — это про него; 30-е, авиация, аэроклуб — это про него. Затем он стал лётчиком и поднялся по социальной лестнице до немыслимых высот, как космонавт стал практически. Потом война, концлагерь — это отдельная громадная тема», — пояснил он.

По его словам, затем у отца была всенародная слава, когда он вводил «Ракету» на подводных крыльях, «Метеор».

Как отметил сын лётчика, Бекмамбетов сказал, что в фильме «Девятаев» ничего не будет сделано против воли семьи.

«Так оно и было. Только потребность работы над художественным фильмом привела к необходимости сделать две новые линии, которых не было в жизни отца совершенно. Поэтому те, кто знает биографию, легко поймут, что это придумка», — пояснил Девятаев.

Ранее актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить