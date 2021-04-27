Лидер группы Animal ДжаZ прокомментировал переезд «Нашествия» в Подмосковье

Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий прокомментировал переезд фестиваля «Нашествие» в Московскую область.

«Я поздравляю всех, кто любит «Нашествие», поздравляю публику и поздравляю музыкантов, которым нравится выступать. Соответственно, я поздравляю самого себя, потому что я люблю «Нашествие», с тем, что «Нашествие» возвращается», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает Красовицкий, переезд фестиваля — это «очень круто», поскольку чем ближе к большому городу, тем легче добираться до места проведения и музыкантам, и зрителям.

«Я считаю возвращение «Нашествия» символом возвращения жизни на круги своя и возобновления музыкальной деятельности», — добавил он.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.