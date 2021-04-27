Галанин оценил сообщения о проведении «Нашествия» в Подмосковье
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«Мы все соскучились по большим встречам на открытом воздухе. И то, что фестиваль состоится, это замечательная новость», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, музыкантов это вдохновит на дальнейшее творчество, на совершенствование самих себя.
Галанин также пожелал всем быстрее вернуться к привычному ритму жизни.
«То, что мы остаёмся вместе, — это хороший знак к положительным переменам, к вхождению в привычное, хорошее, творческое, деятельное русло», — добавил он.
Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.
Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.