В Петербурге признали памятником архитектуры дом обер-секретаря Сверчкова

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения дом обер-секретаря Сверчкова. Здание находится на 1-й линии Васильевского острова.
В Петербурге признали памятником архитектуры дом обер-секретаря Сверчкова
  • © КГИОП

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Соответствующее распоряжение подписал председатель ведомства Сергей Макаров.

Дом — образец рядовой застройки первой трети XVIII века. Он в значительной мере сохранил своё конструктивное и архитектурно-художественное решение и историческую декоративную отделку.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить