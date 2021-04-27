В Петербурге признали памятником архитектуры дом обер-секретаря Сверчкова
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Соответствующее распоряжение подписал председатель ведомства Сергей Макаров.
Дом — образец рядовой застройки первой трети XVIII века. Он в значительной мере сохранил своё конструктивное и архитектурно-художественное решение и историческую декоративную отделку.
Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».