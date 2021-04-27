В Петербурге признали памятником архитектуры дом обер-секретаря Сверчкова

В Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения дом обер-секретаря Сверчкова. Здание находится на 1-й линии Васильевского острова.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Соответствующее распоряжение подписал председатель ведомства Сергей Макаров.

Дом — образец рядовой застройки первой трети XVIII века. Он в значительной мере сохранил своё конструктивное и архитектурно-художественное решение и историческую декоративную отделку.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».