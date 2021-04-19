Синоптики прогнозируют тёплое лето в России
«Да, лето ожидается тёплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даём, например, на пять дней», — цитирует ТАСС Вильфанда.
Как уточнил синоптик, этот прогноз «неуверенный» и в Гидрометцентре будут уточнять и детализировать его.
По словам Вильфанда, говорить о том, будет лето в России ранним или поздним, пока невозможно.
«В каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет», — добавил специалист.
Ранее Вильфанд заявил, что в регионах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья летом не исключена засуха.