Синоптики прогнозируют тёплое лето в России

Лето на большей части России, по предварительным прогнозам, ожидается тёплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Да, лето ожидается тёплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даём, например, на пять дней», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Как уточнил синоптик, этот прогноз «неуверенный» и в Гидрометцентре будут уточнять и детализировать его.

По словам Вильфанда, говорить о том, будет лето в России ранним или поздним, пока невозможно.

«В каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет», — добавил специалист.

Ранее Вильфанд заявил, что в регионах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья летом не исключена засуха.