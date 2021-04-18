Синоптик прогнозирует непогоду в ряде регионов России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в ближайшие дни в некоторых регионах России прогнозируется непогода.

«На севере Красноярского края прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-28 м/с, в центральных районах — сильные осадки в виде снега, мокрого снега и также ветер до 25 м/с», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, неблагоприятные погодные условия также ожидаются и на юге России.

Синоптик уточнил, что в Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, на западе Ставропольского края ожидаются сильный дождь и гроза.

Ранее Вильфанд заявил, что обложные дожди и облачная погода придут в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) с 20 апреля.