В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на западе Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в районе Датча провинции Мугла.
О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.
Ранее у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4.
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