В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на западе Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в районе Датча провинции Мугла. О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается. Ранее у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4.