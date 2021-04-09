В Севастополе установили дату начала пожароопасного сезона в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Соответствующее решение принято на заседании городского правительства.
Как рассказала начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова, постановление содержит информацию о населённых пунктах, а также о территориях садоводства и огородничества, местах оздоровления детей, подверженных угрозе лесных пожаров.
«Принятие постановления позволит нам приступить к развёртыванию сил и средств, нацеленных на обеспечение пожарной безопасности на этой территории», — отметила Гаврилова.
Ранее «Реальное время» сообщало, что на территории Татарстана объявлено начало пожароопасного сезона.