В Севастополе установили дату начала пожароопасного сезона в 2021 году

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Власти Севастополя установили дату начала пожароопасного сезона в 2021 году — 19 апреля.
В Севастополе установили дату начала пожароопасного сезона в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Соответствующее решение принято на заседании городского правительства.

Как рассказала начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова, постановление содержит информацию о населённых пунктах, а также о территориях садоводства и огородничества, местах оздоровления детей, подверженных угрозе лесных пожаров.

«Принятие постановления позволит нам приступить к развёртыванию сил и средств, нацеленных на обеспечение пожарной безопасности на этой территории», — отметила Гаврилова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на территории Татарстана объявлено начало пожароопасного сезона.

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