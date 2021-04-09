Дмитрий Светозаров выразил соболезнования в связи со смертью Рудольфа Фурманова
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«Мы с ним познакомились в 1999 году, ещё в прошлом веке. И с той поры нас связывала близкая, искренняя дружба, которая переросла и в творческое содружество. И с той поры Рудик снимался практически во всех моих кинематографических или телевизионных проектах. Он был своеобразным талисманом», — заявил Светозаров в беседе с «Невскими новостями».
По его словам, у Фурманова не было театрального образования, но он обладал талантом органического присутствия на экране.
Как считает Светозаров, Фурманов был одним из последних представителей поколения, которое связывало советскую историю с искусством той поры.
Фурманов скончался в возрасте 82 лет.
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