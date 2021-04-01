Кинокритик прокомментировал успех боевика «Никто» в США

Кинокритик Андрей Дементьев прокомментировал успех боевика «Никто» Ильи Найшуллера в США.

«Мы действительно наблюдаем сейчас этот феномен: наше кино всё шире, причём само, продвигается за рубежом. Если фильмы хорошие и обладают нужным набором коммерческих качеств, как фильм «Никто» Найшуллера, то они сами прорываются», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, важную роль в успехе проектов играет умение режиссёра стоять на своём.

Как добавил Дементьев, «Никто» — кино, полностью американское по производству, но ментальность истории более близка российскому зрителю.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, актёр Брэд Питт рассказал о своём отношении к каскадёрам.