Открылась выставка золотого фонда Московской центральной художественной школы

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В рамках открытия выставки золотого фонда Московской центральной художественной школы Научно-практический центр Дельфийских игр и МЦХШ сформировали и представили NFT-токены трёх видов.
Открылась выставка золотого фонда Московской центральной художественной школы
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В качестве объектов выбраны художественные артефакты из архивов школы, специально созданный в цифровой среде графический образ и процесс создания первых токенов.

Токены стали актуальной повесткой в сфере современного искусства и информационных технологий.

Одним из перспективных направлений стало планомерное создание NFT на базе фондов образовательных и культурных организаций, а также работ обучающихся художественных специальностей и лауреатов художественных конкурсов.

На выставке в ходе дискуссии участники также отметили, что создание отечественной специализированной цифровой платформы, решающей организационно-технические и финансово-правовые вопросы создания, хранения и оборота NFT, может стать серьёзным инструментом становления и развития отрасли цифровых культурных активов и оказать заметное влияние на финансирование и поддержку развития сфер образования и культуры.

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