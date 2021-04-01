«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за снега с дождём

Короткая ссылка
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за мокрого снега с дождём, сообщили в Гидрометцентре России.
«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за снега с дождём
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение будет действовать в Московском регионе с 18:00 четверга, 1 апреля, до 18:00 пятницы, 2 апреля.

Ранее городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить