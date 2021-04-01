«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за снега с дождём
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- РИА Новости
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.
Предупреждение будет действовать в Московском регионе с 18:00 четверга, 1 апреля, до 18:00 пятницы, 2 апреля.
Ранее городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.