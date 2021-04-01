Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Сегодня, 1 апреля, синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме», — сказал Михаил Леус.
Днём в Петербурге ожидается до +5... +7 °С, по Ленинградской области —от +3 до +8 °С. Ветер западный, до 5—10 м/с.
Такой температурный фон продержится около трёх дней, а в ночь на субботу, 3 апреля, в городе может пойти мокрый снег.
Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.