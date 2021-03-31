В ЯНАО предупредили об усилении ветра до 18 м/с

В Ямало-Ненецком автономном округе предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, 1 апреля ожидаются неблагоприятные погодные явления.

«Ветер юго-восточный, 8—13 м/с, местами прорывы до 18 м/с. Температура днём от 0 до -5 ˚С, местами -10…-15 ˚С. Ночью температура опустится до -7...-12 ˚С, при прояснении — -17...-22 ˚С, по востоку -27…-32 ˚С», — рассказали в управлении.

Возможны осадки в виде небольшого, местами умеренного снега, в отдельных районах — метель.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.