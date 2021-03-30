В Рязанской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Рязанской области.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ночью и днём 31 марта ожидается дождь, местами умеренный. Возможна гололедица. Температура воздуха -1...+4 °С. Днём прогнозируется +9 °С.

Ожидается сильный ветер, с порывами до 17 м/с.

Также усиление юго-западного ветра возможно в Удмуртии с 30 марта по 1 апреля, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Порывы будут достигать 18 м/с.

Возможны осадки в виде дождей и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.