В Рязанской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Рязанской области.
В Рязанской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ночью и днём 31 марта ожидается дождь, местами умеренный. Возможна гололедица. Температура воздуха -1...+4 °С. Днём прогнозируется +9 °С.

Ожидается сильный ветер, с порывами до 17 м/с.

Также усиление юго-западного ветра возможно в Удмуртии с 30 марта по 1 апреля, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Порывы будут достигать 18 м/с.

Возможны осадки в виде дождей и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.

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