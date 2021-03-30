В Волгограде отреставрируют объекты музея-заповедника «Сталинградская битва»

В Волгограде в 2022 году начнётся реставрация объектов музея-заповедника «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Как заявил в ходе рабочего визита в регион первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, комплексному восстановлению подлежат девять объектов культурного наследия, в том числе скульптуры «Стоять насмерть!» и «Скорбящая мать», а также горельеф «Память поколений».

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге отреставрируют Свято-Троицкий Измайловский собор.