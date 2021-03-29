Актёр Демидов прокомментировал ситуацию с пандемией

Актёр Алексей Демидов прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Я не могу сказать, что ощутил на себе всю серьёзность этого вируса, но, конечно, меня он коснулся. Больше в психологическом плане. Были месяцы, когда практически находился дома», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, в настоящее время в России гораздо свободнее в плане ограничительных мер, чем, к примеру, в Европе — практически всё открыто, идут спектакли.

Как добавил Демидов, на данный момент он работает.

«И перспективы есть. Всё есть. И маску ношу, и работаю», — добавил артист.

Ранее певица Анастасия Иванова, известная как Гречка, рассказала в беседе с НСН, как пережила пандемию.