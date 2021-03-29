В Петербурге рассказали о светопроекциях на фасадах зданий

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В Санкт-Петербурге рассказали о светопроекциях на фасадах зданий.
В Петербурге рассказали о светопроекциях на фасадах зданий
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Идея создания световых проекций возникла из-за массового появления в городской среде несанкционированных росписей. Как известно, по закону у нас запрещены росписи на лицевых фасадах зданий», — заявил заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре, главный художник города Алексей Моор.

По его словам, создана концепция, которая изначально включала около 50 адресов, но довольно быстро стало понятно, что техническая реализация достаточно сложна.

На данный момент в список вошло 15 адресов. Моор отметил, что перечень может корректироваться.

«Две светопроекции уже появились: Фёдор Достоевский на брандмауэре своего дома в Кузнечном переулке и Фёдор Пироцкий на фасаде дома 91 по Московскому проспекту», — сказал он.

Как добавил Моор, в планах — делать светопроекции не только известных личностей, но и зданий, которые по тем или иным причинам были утрачены.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории.

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