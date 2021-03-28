Основатель «Мультимедиа Арт Музея» привилась от коронавируса
Она отметила, что созданный ею музей был закрыт впервые за 25 лет.
«Страдаем мы без зрителей, страдают работы. Мы хотим жить, как жили до пандемии. Путь один — вакцина», — заявила Свиблова.
По её словам, для того чтобы ходить по улице и перемещаться по миру без страха, необходимо вакцинироваться. Свиблова отметила, что «маленький укол спасёт нашу жизнь и жизнь наших близких».
«Я на своём примере могу сказать. Два укола вакцины «Спутник V» я пережила прекрасно. И первые антитела у меня уже проявлены», — рассказала она.
Ранее художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман в беседе с RT рассказал, что в театре открыт пункт вакцинации от коронавируса.