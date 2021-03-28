Основатель «Мультимедиа Арт Музея» привилась от коронавируса

Основатель и директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова в беседе с RT рассказала, что прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Она отметила, что созданный ею музей был закрыт впервые за 25 лет.

«Страдаем мы без зрителей, страдают работы. Мы хотим жить, как жили до пандемии. Путь один — вакцина», — заявила Свиблова.

По её словам, для того чтобы ходить по улице и перемещаться по миру без страха, необходимо вакцинироваться. Свиблова отметила, что «маленький укол спасёт нашу жизнь и жизнь наших близких».

«Я на своём примере могу сказать. Два укола вакцины «Спутник V» я пережила прекрасно. И первые антитела у меня уже проявлены», — рассказала она.

Ранее художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман в беседе с RT рассказал, что в театре открыт пункт вакцинации от коронавируса.