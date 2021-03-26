Фрэнсис Макдорманд рассказала о фильме «Земля кочевников»

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Актриса Фрэнсис Макдорманд рассказала о фильме «Земля кочевников».
Фрэнсис Макдорманд рассказала о фильме «Земля кочевников»
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» артистка заявила, что когда они с сопродюсером Питером Спирсом купили права на книгу Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», то она думала снимать сама.

«Вот это было бы рискованно. К счастью, я увидела работу Хлои Чжао на одном из фестивалей и сразу поняла, что это должен быть её фильм. Она не может снимать плохо», — отметила Макдорманд.

По её словам, со Спирсом она познакомилась в конце 1990-х годов во время работы для «Улицы Сезам» и с тех пор они дружат.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, актёр Брэд Питт рассказал о своём отношении к каскадёрам.

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