Сергей Галанин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Липницкого

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин выразил соболезнования в связи со смертью одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого.

«Почему его все любили? Потому что человек был хороший. Мудрый, уравновешенный для нашего дёрганого времени», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Галанин, Липницкий был из интеллигентной семьи, свою роль сыграли образование, книги, спектакли, музыка.

«Как-то в правильном направлении ложились на его душу. Я даже не могу себе представить ситуацию, когда он в кругу самых близких людей был бы взвинченным. Он был очень спокойным, мудрым по жизни человеком», — добавил музыкант.

В свою очередь, вокалист группы «Альянс» Игорь Журавлёв в беседе с Life.ru назвал Липницкого человеком с хорошим вкусом.

«Очень жаль, что так получилось. Не знаю, что ещё добавить. Было время, часто пересекались. В 80-х годах встречались в рок-лаборатории, а в последнее время не так уж и часто мы виделись», — рассказал он.

О смерти одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого стало известно 26 марта.