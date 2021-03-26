Сергей Галанин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Липницкого
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«Почему его все любили? Потому что человек был хороший. Мудрый, уравновешенный для нашего дёрганого времени», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметил Галанин, Липницкий был из интеллигентной семьи, свою роль сыграли образование, книги, спектакли, музыка.
«Как-то в правильном направлении ложились на его душу. Я даже не могу себе представить ситуацию, когда он в кругу самых близких людей был бы взвинченным. Он был очень спокойным, мудрым по жизни человеком», — добавил музыкант.
В свою очередь, вокалист группы «Альянс» Игорь Журавлёв в беседе с Life.ru назвал Липницкого человеком с хорошим вкусом.
«Очень жаль, что так получилось. Не знаю, что ещё добавить. Было время, часто пересекались. В 80-х годах встречались в рок-лаборатории, а в последнее время не так уж и часто мы виделись», — рассказал он.
О смерти одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого стало известно 26 марта.