Циклон принесёт в Приморье похолодание и дожди

По прогнозам метеорологической службы, 27 марта к территории Приморья из Китая подойдёт циклон, который принесёт с собой ухудшение погоды, дожди и похолодание.

Об этом пишет vostokmedia.com.

По информации «Примпогоды» ожидается усиление ветра до 15—20 м/с. Температура воздуха в ночные часы на севере и северо-востоке края опустится до -5…-10 °С, в остальной части края — до +4…-3 °С. Начнётся дождь.

Днём 27 марта потеплеет до +8…+15 °С, на побережье — до +2…+7 °С. Осадки распространятся по всему Приморью, но сильнее всего они будут на севере.

Ночью во Владивостоке ожидается 0…+2 °С, днём +3…+5 °С.

«В воскресенье, 28 марта, во Владивостоке начнётся дождь, днём временами сильный. Температурный фон повысится на 1—2 °С и составит +5…+7 °С. Ветер будет сильным», — говорится в сообщении Примпогоды.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области синоптики обещают ветреную погоду с мокрым снегом.