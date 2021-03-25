ВДНХ примет участие в акции «Час Земли»

ВДНХ примет участие во всемирной акции «Час Земли» 27 марта.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

На территории выставки в субботу с 20:30 до 21:30 отключат архитектурно-художественную подсветку павильонов «Рабочий и колхозница», «Космос», «Земледелие», арки главного входа, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Впервые в рамках «Часа Земли» будет также отключена подсветка знаменитого животноводческого городка.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Татарстан примет участие во всемирной экологической акции «Час Земли».