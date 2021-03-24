Актриса Вера Васильева сделала прививку от коронавируса

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Народная артистка СССР, звезда Московского академического театра сатиры Вера Васильева рассказала РИА Новости, что сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.
Актриса Вера Васильева сделала прививку от коронавируса
  • РИА Новости

«Я сделала прививку «Спутник V», и прошло всё благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо», — сказала актриса.

95-летняя Вера Васильева снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», «Карнавал», а также многих других.

В январе народный артист России Юрий Стоянов рассказал, как сделал прививку от COVID-19. По словам актёра, никаких последствий не было и чувствовал он себя во время и после укола идеально.

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