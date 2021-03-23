В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 20 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, возможны сильные дожди, ливни с грозой, усиление ветра до 20 м/с.

На реках ожидаются подъёмы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону призвали проявлять бдительность, следить за погодой и соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее, как сообщала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона.