В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 20 м/с

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае.
В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, возможны сильные дожди, ливни с грозой, усиление ветра до 20 м/с.

На реках ожидаются подъёмы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону призвали проявлять бдительность, следить за погодой и соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее, как сообщала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона.

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