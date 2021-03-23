Режиссёр и актриса Наталья Бондарчук поделилась воспоминаниями о родителях — Сергее Бондарчуке и Инне Макаровой.

«Наш отец был пацифистом. На Великой Отечественной войне он понял истинную цену человеческой жизни и во всех фильмах боролся за жизнь, за человека, и я тоже стараюсь это делать в своих фильмах», — заявила она в беседе с newizv.ru.

По её словам, первые восемь лет своей жизни она находилась больше с отцом, чем с матерью.

«В то время Инна Макарова была более востребованной актрисой, чем Сергей Бондарчук. Папа очень любил меня, много со мной занимался, особенно рисованием. У меня остались пейзажи, которые нарисовал отец. А когда родители расстались, я столкнулась с весьма неприятным явлением — отсутствием в моей жизни папы в течение целых пяти лет. Так сложились обстоятельства», — рассказала Бондарчук.

Говоря о матери, она отметила, что Макарова была в первую очередь актрисой.

«Во время войны мама поехала в Алма-Ату, где находился в эвакуации ВГИК, чтобы стать актрисой, и поступила. Перед моей мамой стоял выбор: быть просто женой моего отца Сергея Бондарчука и ехать к нему в качестве жены, помощницы на фильм «Судьба человека» или же ехать в Ленинград, чтобы сыграть главную роль в фильме Алексея Германа «Дорогой мой человек», — рассказала Бондарчук.

Она отметила, что мать выбрала героиню, написанную специально для неё, и сыграла свою лучшую роль.

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