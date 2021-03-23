В центре «Фобос» рассказали о погоде в Петербурге

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днём во вторник, 23 марта, в Петербурге потеплеет до +3 °С.

Ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями» оценил погодные изменения.

«Весну ждать... Среда и четверг будут тёплыми, а в пятницу немного похолодает. Но уже с субботы установится довольно тёплая погода на достаточно длительный срок», — рассказал специалист.

Согласно его прогнозу, температура 23 марта достигнет +7...+9 °С, а с 27 марта и до конца месяца в городе установится тепло на уровне +5...+10 °С.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.