Лидер группы «Галасы ЗМеста» прокомментировал ситуацию с Евровидением

Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков прокомментировал ситуацию с Евровидением.

В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что музыканты отправили в Белтелерадиокомпанию две новые песни вместо отвергнутой Европейским вещательным союзом (ЕВС) «Я научу тебя».

«А уже они там будут решать, что отправлять в ЕВС: одну, две, пять. Я могу предложить на выбор много», — заявил Бутаков.

По его словам, одна из новых песен серьёзная, другая — в более шуточной манере, обе — русскоязычные.

«До конца марта, я думаю, песни будут представлены. Не так важно, какое там будет решение у ЕВС, — они всё равно выйдут. На ту, что возьмут на конкурс, сделаем какой-то проморолик», — добавил музыкант.

Ранее, как сообщало Nation News, музыкальный критик Илья Легостаев прокомментировал данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.