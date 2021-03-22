В Государственном музее истории Петербурга рассказали о планах по развитию

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Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о планах по развитию музейного комплекса.
В Государственном музее истории Петербурга рассказали о планах по развитию
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«Могу сказать, что в целом сегодня музей работает как слаженный механизм, поэтому о кардинальных изменениях говорить не приходится, но искать новые пути развития мы, безусловно, будем», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, Петербург имеет дружественные связи с более чем 100 породнёнными городами в разных странах и здесь большие потенциальные возможности для расширения межмузейного сотрудничества.

«Музей истории Санкт-Петербурга — традиционный партнёр Международного культурного форума. В дни его проведения в Петропавловской крепости ежегодно открывается главная музейная выставка года. В 2021 году это будет проект «Строим повседневность. Машинерия русского авангарда», — также сообщил Кириллов.

Участниками проекта станут 11 российских музеев.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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