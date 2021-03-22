Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области

Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Gismeteo.

«В Челябинске и области с 23 марта произойдёт стойкий переход дневной температуры окружающего воздуха через нулевую отметку. Днём ожидается облачная погода с прояснениями», — говорится в прогнозе.

Температура составит около +3...+6 ˚С. Ночью ожидается около -2...-4 ˚С.

24 и 31 марта возможны небольшие снегопады.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.