МЧС предупреждает о метели и штормовом ветре на Курилах
- globallookpress.com
Об этом пишет astv.ru.
По информации Сахалинского управления гидрометеорологической службы, на островах ожидается снег, метель, ветер до 25—30 м/с.
Островное управление МЧС направило в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, МЧС предупредило о метели в Петербурге.