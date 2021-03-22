МЧС предупреждает о метели и штормовом ветре на Курилах

МЧС сообщает, что Курильские острова окажутся под воздействием снежного циклона в ночь на 23 марта.

Об этом пишет astv.ru.

По информации Сахалинского управления гидрометеорологической службы, на островах ожидается снег, метель, ветер до 25—30 м/с.

Островное управление МЧС направило в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, МЧС предупредило о метели в Петербурге.