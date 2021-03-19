Facebook устранил вызвавшую глобальный сбой неисправность
- globallookpress.com
«Ранее сегодня люди столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства», — приводит РИА Новости слова представителя Facebook.
Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp.
Об этом свидетельствовали данные специализированного портала Downdetector.