Facebook устранил вызвавшую глобальный сбой неисправность

Facebook устранил техническую неисправность, которая вызвала глобальный сбой в работе его сервисов, а также приложений Instagram и WhatsApp.

«Ранее сегодня люди столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства», — приводит РИА Новости слова представителя Facebook.

Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp.

Об этом свидетельствовали данные специализированного портала Downdetector.