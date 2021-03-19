Музей городской скульптуры получит помещение на Невском проспекте

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В Санкт-Петербурге Музей городской скульптуры получит помещение на Невском проспекте.
Музей городской скульптуры получит помещение на Невском проспекте
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на городскую администрацию.

«Уверен, что в скором времени и петербуржцы, и туристы увидят там современную интересную экспозицию», — заявил губернатор Александр Беглов.

Площадь нового помещения превышает 400 кв. м. Представители музея должны получить ключи до конца следующей недели, передают «Невские новости».

Музей намерен наладить сотрудничество с расположенным недалеко Центром искусства и музыки библиотеки имени В.В. Маяковского.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открылась выставка Павла Жуковского.

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