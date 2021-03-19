Эксперт рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни.
Эксперт рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни
  • РИА Новости

«В воскресенье характер погоды будет определяться областью повышенного давления, и вечером к центру европейской части России подойдёт атмосферный фронт с запада. Температура будет близка к средним многолетним значениям, ниже на 1—2 °С», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, 20 марта ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днём -1...-3 °С, ночью -4...-6 °С, ветер северный, умеренный до сильного, в воскресенье усилится до 5—10 м/с, станет более порывистым.

21 марта прогнозируется преимущественно облачная погода, около 0 °С. В ночь температура понизится на 1—2 °С.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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