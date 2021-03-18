В Оренбургской области прогнозируют ледяной дождь

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В Оренбургской области 19 марта синоптики прогнозируют ледяной дождь, сильный туман и гололёд, а также снегопады и мокрый снег.
В Оренбургской области прогнозируют ледяной дождь
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

В ночь с 18 на 19 марта в восточных районах Оренбуржья сильный ветер и метель. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/сек, сообщает региональное МЧС. На дорогах также возможны снежные накаты и гололедица.

Температура ночью на востоке области до -9 °С. В большинстве районов ночью от 0 °С до -4 °С. Днём температура в центральных районах около 0 °С. На востоке — от 0 до -2 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.

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