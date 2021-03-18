Ещё 50 зданий и улиц добавили в павильон «Макет Москвы»

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Ещё 50 зданий и улиц добавили в систему видеообзора в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.
Ещё 50 зданий и улиц добавили в павильон «Макет Москвы»
  • ©vdnh.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В коллекции собраны самые знаковые достопримечательности столицы. Всего в обновлённой галерее насчитывается более 150 объектов.

«Благодаря макету Москвы у горожан есть возможность изучить любимый город в 40-кратном увеличении. Для этого нужно просто подойти к интерактивным экранам, расположенным вокруг макета, открыть на них фотогалерею и выбрать интересующий объект», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Также все желающие могут прочитать познавательные справки о том или ином объекте — информация доступна на интерактивных экранах.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдут мероприятия в честь 87-летия со дня рождения космонавта Юрия Гагарина.

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