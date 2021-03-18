Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис рассказал о плотном графике работы

Короткая ссылка
Известный российский актёр и режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис рассказал, как строится его рабочий график.
Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис рассказал о плотном графике работы
  • © kino-teatr.ru

В эксклюзивном интервью ФАН он поделился секретом, как везде успевает.

«Ну, как? Графики, графики, графики (смеётся)… Создаём графики, и когда они выстраиваются, тогда значит, я иду на эту работу. А если не получается, тогда не иду (смеётся). В приоритете у меня, безусловно, театр Волкова (Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова, художественным руководителем которого является Сергей Пускепалис. — RT), где у нас есть определённые планы и существует огромное количество обязательств — как перед Министерством культуры, так и перед актёрами и перед городом Ярославлем. Надо их выполнять, и пока что получается», — рассказал Пускепалис.

Ранее Роман Курцын в беседе с kp.ru рассказал о своей работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить