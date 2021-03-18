Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис рассказал о плотном графике работы

Известный российский актёр и режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис рассказал, как строится его рабочий график.

В эксклюзивном интервью ФАН он поделился секретом, как везде успевает.

«Ну, как? Графики, графики, графики (смеётся)… Создаём графики, и когда они выстраиваются, тогда значит, я иду на эту работу. А если не получается, тогда не иду (смеётся). В приоритете у меня, безусловно, театр Волкова (Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова, художественным руководителем которого является Сергей Пускепалис. — RT), где у нас есть определённые планы и существует огромное количество обязательств — как перед Министерством культуры, так и перед актёрами и перед городом Ярославлем. Надо их выполнять, и пока что получается», — рассказал Пускепалис.

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