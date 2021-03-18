Иманбек Зейкенов прокомментировал получение «Грэмми»

Лауреат премии «Грэмми» в категории «Лучший ремикс» Иманбек Зейкенов прокомментировал свою победу.

«Шансы у пяти номинантов были равные, но я очень сильно верил в мою победу, прямо максимально. И все мои знакомые — тоже», — заявил музыкант в беседе с газетой «Известия».

По его словам, он совершенно случайным образом выбрал для ремикса трек Roses.

«Просто у меня было тогда много времени, поэтому я делал всё, что захочу. Что же касается настроения ремикса, то в этом и фишка. Согласитесь, интереснее было сделать грустный трек весёлым, чем весёлый таким и оставить», — пояснил Зейкенов.

Как добавил музыкант, он хочет написать «очень крутой трек», чтобы получить ещё «Грэмми».

«Лучше одного «Грэмми» может быть только два «Грэмми». Ещё у меня цель — записать коллабы с Селеной Гомес и Холзи», — заключил Зейкенов.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с Inforeactor прокомментировал итоги премии «Грэмми».