Иманбек Зейкенов прокомментировал получение «Грэмми»
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«Шансы у пяти номинантов были равные, но я очень сильно верил в мою победу, прямо максимально. И все мои знакомые — тоже», — заявил музыкант в беседе с газетой «Известия».
По его словам, он совершенно случайным образом выбрал для ремикса трек Roses.
«Просто у меня было тогда много времени, поэтому я делал всё, что захочу. Что же касается настроения ремикса, то в этом и фишка. Согласитесь, интереснее было сделать грустный трек весёлым, чем весёлый таким и оставить», — пояснил Зейкенов.
Как добавил музыкант, он хочет написать «очень крутой трек», чтобы получить ещё «Грэмми».
«Лучше одного «Грэмми» может быть только два «Грэмми». Ещё у меня цель — записать коллабы с Селеной Гомес и Холзи», — заключил Зейкенов.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с Inforeactor прокомментировал итоги премии «Грэмми».