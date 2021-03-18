На Кубани ожидаются дожди и шквалистый ветер до 20 м/с

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В Краснодарском крае потепление принесло с собой ухудшение погодных условий — сильные дожди и шквалистый ветер до 20 м/с.
На Кубани ожидаются дожди и шквалистый ветер до 20 м/с
  • © РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В Краснодарском крае 18 марта ожидается +7…+12 °С, на Черноморском побережье — до +14 °С. Синоптики обещают дождь, местами сильный. По данным кубанского гидрометцентра, в горах пройдёт мокрый снег, в отдельных районах прогнозируют ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В ночь на 19 марта в регионе ожидается +1…+6 °С, шквалистый ветер до 20 м/с, днём +10 °С.

Ночью 20 марта похолодает до -1…+4 °С. Днём воздух прогреется до +10 °С. Прогнозируется переменная облачность, временами дождь, в горах с мокрым снегом.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.

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