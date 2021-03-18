Синоптики предупредили жителей Башкирии об ухудшении погодных условий

В четверг, 18 марта, в Башкирии и Уфе ожидается ухудшение погодных условий.

Как передаёт mkset.ru, об этом предупредили не только синоптики, но и спасатели.

По данным Башгидромета, в течение дня ожидается южный ветер с переходом на юго-восточный. Временами возможны резкие порывы со скоростью до 18 м/с. С утра возможны осадки в виде мокрого снега, которые к вечеру превратятся в дождь.

Температура воздуха утром — -5 °С, днём потеплеет до +2 °С. На дорогах снежные заносы и гололедица.

А следующим утром, 19 марта, может появиться дымка, которая сократит видимость на трассе до 500 м.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.